意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）鎖定電動汽車充電、伺服器等市場，新推出之電表評估板採用低成本抗電分流感測器，以及先進電流隔離技術實現出色的可靠性和穩定性，以加速三相交流電度表設計，滿足國際上最嚴格的電表品質和精確度。

意法半導體表示，EVALSTPM-3PHISO評估板整合高精度STPMS2電表計量前段IC和先進的STISO621數位隔離器，以及運行在STM32微控制器上用於計算電表計量資料和電能質量數據的可客製化統包韌體。經過優化設計的感測電路和PCB配置，確保其具有優異抗EMI干擾的穩定性和出色的訊號雜訊比，以進行高精度測量和後處理運算。

STPMS2是一款雙通道24位元二階sigma-delta調節器，透過板上分壓器和分流感測器測量每相交流電的電壓電流，接著使用微控制器分配同步4MHz時脈對訊號進行採樣，並採用多工技術透過一個輸出腳位傳輸電壓和電流的sigma-delta位元流。三相電表系統需要使用三個STPMS2採集每個相的電壓電流資料。

STISO621雙通道數位隔離器，一個新系列隔離IC的首款產品，採用意法半導體6kV厚氧化電流隔離技術在隔離域之間傳輸資料，適合各種工業應用。STISO621具有兩個獨立的通道，帶有施密特觸發器輸入，確保高抗擾度並將脈衝失真維持在3ns以下。

STISO621的最大資料傳輸速率為100Mbit/s，脈衝耐壓（VIOTM）高達6000V，最大重複隔離電壓（VIORM）為1200V，相較傳統的光隔離器，STISO621能確保資料傳輸速度更快，使用壽命更長，而且可靠性更高。

(工商 )