總統府19日公布新一階段國安人事部署，陸委會主委將由前陸委會副主委邱太三接任，陸委會主委陳明通將轉任國安局長，國安局長邱國正將接掌國防部長，國防部長嚴德發將轉任國安會諮詢委員。總統蔡英文19日po出一圖指國安團隊再部署，三個鐵三角就位。媒體人在其臉書粉絲頁《文翔政論》認為，這張圖其實有很多詭異之處，比如駐美代表蕭美琴放在圖中的第二層。

媒體人在其臉書粉絲頁《文翔政論》表示，其實這波國安人事調度，並沒想像中的大幅改變，有點像是大風吹，同樣那幾個換了位子，所以總統府特別做了這圖，把這些人事調整包裝成很像復仇者聯盟一樣，要把他們打造成黃金打線，其實換個標題就是「蔡英文少數還信任的朋友們」。

媒體人指出，細究這張圖其實很多詭異的地方，也可以看出蔡的決策高層詭譎的氣氛。從最上層來看，顧立雄被放在蔡英文的旁邊，像個跟班一樣，但顧立雄的職務仍是國安會秘書長沒變，反倒是應該是總統府大內總管的李大維，被放在外交位置上，令人難以理解，明明是管內務的李大維，被擺在外務上，管外務的顧立雄像個跟班一樣被放在蔡旁邊，令人懷疑他們工作本質跟他們的職位是否事實上有所不同？

他接著表示，到第二層又出現了駐美代表蕭美琴，這就是典型綠網軍自嗨的偶像化操作，我國駐外大使、代表也不少，偏偏放一個蕭美琴，固然美國重要，但歐盟、日本不也是大位子嗎？努力維繫僅存邦交國的那些大使又怎麼不放呢？理由其實就是在造神，把覺青最愛的蕭美琴推上第一線似乎就能代表整體外交官一樣，行銷可說是高招。

第三層的兩岸事務，陳明通從陸委會跳到國安局，國安局的業務恐怕不只兩岸吧，卻在這張圖中被擺在兩岸事務，難道是在暗示蔡新的國安方針全部都要導向兩岸情報對抗上？而既然兩岸事務這麼重要，海基會到現在董事長還派不出來，放了一個副董事長在上

面？最後一層的國防安全，放了兩個陸軍，一個海軍，空軍要做何感想？嚴德發轉任諮委，諮委又不止他一個，是為了給要卸任的嚴德發一個面子，才把圖擺在上面嗎？

媒體人點出，整張圖其實傳達最明確的是：「這些就是蔡英文少數信賴的人」。這些人只是把椅子互相換了換，這凸顯蔡英文的國安信任圈是相當狹窄的，用來用去就這些人。這種用人唯親的作法，有好有壞，好是執行效率高，畢竟互相大概有默契要怎麼做；但壞處就是當判斷失誤時，很難矯正，因為沒有外人刺激，容易做出誤判卻不知修正。

【蔡英文的小圈圈】 有朋友請我關心一下國安新人事還有蔡總統臉書的圖，本來沒太在意，越討論好像還真有點問題，外行的看包裝，內行的很快就感受到不對勁。 其實這波人事調度並沒有想像中的大幅改變，有點像是大風吹，同樣那幾個換了位子，所以總統府特... 由文翔政論發佈於 2021年2月19日 星期五

(中時新聞網)