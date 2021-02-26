大陸海關今宣布台灣鳳梨因多次檢出介殼蟲，從3月1日起全面禁止台灣鳳梨進口，由於鳳梨正值採收期，此舉恐將嚴重衝擊鳳梨產業，而陸方此舉也讓兩岸關係在新年後迎來新一波震盪。對此，亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山指出，兩岸關係現在卡在「九二共識」，蔡要解套，只要把過去講的話再講一遍就可以。

兩岸關係現在有解嗎？趙春山接受港媒《中評社》專訪直言，馬曉光過去曾提到「九二共識意涵」，這是歷史事實。而過去蔡英文在2016年就職演說時也講過是「歷史事實」，蔡當時就講過九二精神的意涵，只是用「中華民國憲法」表述就是「一中」，而《兩岸人民關係條例》就是「兩區」。現在蔡英文要解套，只要把過去講的話再講一遍。

趙春山解釋，「九二共識」這4個字是蘇起創造，並沒有成為協議文字，他建議，在國民黨促成的「九二共識」基礎上進行會談，將其意涵與時俱進，他強調，蔡英文若願意，她也可以提「一中就是中華民國」，可不用在文字上造成衝擊，但兩岸要共同面對「百年大變局」，應該要有新的通關密語。

最後，他建議，陸方關切的「九二共識」問題，蔡英文可以透過新任陸委會主委邱太三回應，並重述蔡2016年的就職演說內容，蔡英文過去講法跟馬曉光現在強調的地方，其實有很多共通點，只是這四個字是分歧，九二內涵應該不是問題，都可以根據法律文件找到「求同存異」的地方。

(中時新聞網)