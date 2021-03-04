資深媒體人黃暐瀚。（資料照片）

對於行政院長蘇貞昌日前呼籲全國同胞站出來，挺鳳梨果農，資深媒體人黃暐瀚質疑，「這些我都認同，但你有做到嗎？」他更批評，蔡總統、蘇院長都只有話術啊！講得很好啊，不要只依賴中國大陸，可是依賴的亂七八糟啊！

對於大陸暫停進口台灣鳳梨，蘇貞昌院長2日呼籲全國同胞站出來，挺鳳梨果農，大家吃鳳梨，旺旺來！

對於蘇貞昌的呼籲，資深媒體人黃暐瀚今（4）日在其廣播節目《POP撞新聞》認為，這是一種意識形態，是一種情懷。當不管任何事情投入台灣情懷，台灣人都會諒解，不好也會說好。

黃暐瀚批評，不要把雞蛋放在同一個籃子，「這些我都認同，但你有做到嗎？」，「我不想對總統院長說重話」，可是蔡總統、蘇院長都只有話術啊！講得很好啊，不要只依賴中國大陸，可是依賴的亂七八糟啊！鳳梨、釋迦、芒果、蓮霧，對中國大陸出口是年年增加，一直在依賴啊！

另外，蘇院長喊要成立「農業國家隊」，黃暐瀚指出，早就成立了啊！2016年就已經成立「台農發」了，早就成立農業國家隊、水果國家隊，但沒有作為啊！賣不出去！新南向的國家急著把水果賣給中國大陸，他們還買台灣的？這沒辦法解決問題！

黃暐瀚認為，「大家一起吃鳳梨」沒問題，但是投入太多情懷，讓事情本質模糊了。他痛批，民進黨在撕裂台灣，現在變成支持藻礁就是不愛台灣，因為挺民進黨就是愛台灣，不挺民進黨就是不愛台灣，能不能做事都不重要，只有比賽愛不愛台灣！

有立委說，國民黨把種植水果技術帶給對岸，所以大陸不跟台灣買水果；或是大陸人民口袋沒錢買不起台灣鳳梨，黃暐瀚笑稱，這兩種說法聽起來都匪夷所思。

黃暐瀚引用農委會2005年8月1日新聞稿，對岸開放15種水果可以賣到中國大陸，包括鳳梨、釋迦、芒果，且零關稅，而當時是陳水扁執政。2008年到2016年固然是馬英九執政，但2016年到現在，是蔡英文執政，黃暐瀚指責，為何還讓農民去大陸賣水果？且越賣越多！

黃暐瀚點出，雖然台灣每10顆鳳梨只有1顆賣到大陸，但每4顆釋迦就有1顆賣到中國大陸，怎麼不改善？不要出一張嘴，就去做啊！

(中時新聞網)