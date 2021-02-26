蔡政府國安團隊改組，邱太三接任陸委會主委。（本報資料照）

蔡政府國安團隊改組，邱太三接任陸委會主委。行政院長蘇貞昌今天在立法院備詢表示，總統希望兩岸不但維持穩定，更希望有好的進一步發展，這是總統一直在努力的目標。

國民黨立委曾銘宗詢問蘇貞昌國安團隊改組的政治意涵？蘇貞昌說，總統對國安團隊的鋪盤是希望展現政策推動，對於各部會的工作再精進。總統希望兩岸不但維持穩定，更希望有好的進一步發展，這是總統一直在努力的目標。

曾銘宗進一步詢問蘇貞昌心目中理想的兩岸關係狀態。蘇貞昌回應表示，兩岸之間其實彼此有非常好的機會可以互相了解，因為我們都可以講一樣的話，生活習慣也相近，距離又進，只要不要敵視，大家往好的方向發展是兩利。

蘇貞昌指出，兩岸彼此互相尊重、互利互惠，有的是機會，比如當年中國經濟希望得到外界注意時，台商最快投入運作，對於中國發展起了關鍵作用。今天中國是全世界第二大經濟體，台灣一直對中共沒有惡意與侵略意圖，中國若能更展現大國自信，對兩岸往來更好。

邱太三則說，兩岸都希望未來和平發展，這是最終目標，我們就此積極準備。蔡總統提出雙方和平對等、民主對話是兩岸共同努力的方向，不過兩岸和平發展，並不是單方責任，需要雙方努力。

曾銘宗又問蘇貞昌是否不再稱「武漢肺炎」以拋出善意？蘇貞昌說，這件事情只有防疫沒有政治，「武漢肺炎」的稱呼是多少年來公衛領域對於發生在哪裡的疫情就以哪裡稱呼，比如荷蘭病、日本腦炎、德國麻疹、香港腳都是一樣的道理，「武漢肺炎」起緣於武漢，而武漢也是最早封城的地方，我們這樣稱呼沒有歧視的味道。

(中時 )