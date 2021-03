外交部發言人歐江安。(楊孟立攝)

美國白宮公布拜登(Joe Biden)總統的首份國家安全戰略臨時指南,其中明確指出美國支持台灣是先進民主政體及美國關鍵經濟與安全夥伴,此符合美國長期承諾(We will support Taiwan, a leading democracy, and a critical economic and security partner, in line with longstanding American commitments)。外交部對此表達誠摯歡迎與感謝。

外交部發言人歐江安表示,拜登政府上任以來,不斷展現對台灣的強勁支持,也已多次重申對台灣安全承諾「堅若磐石」。台美對於維護自由民主價值,具有相同的理念與共同的目標,外交部將繼續與拜登政府密切合作,在台美長期友好的深厚基礎上,進一步強化緊密的全球夥伴關係。

(中時 )