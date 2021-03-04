勞保破產迫在眉睫，行政院長蘇貞昌曾喊話，「政府不倒，勞保不會倒」，外界關注政府勞保改革方向，行政院政務委員林萬億今表示，由於勞保破產時間緊迫，正在蒐集專家學者及勞工團體意見，並依照意見評估、檢討；至於蔡總統承諾要撥補勞保基金部分，仍會依照當時承諾，繼續實現。

立法院預算中心去年曾示警，若維持現行勞保費率及給付制，勞保收支短絀將擴增，勞保基金恐於2026年面臨破產。蘇貞昌去年底面對立委質詢時也說，「政府不倒，勞保不會倒」，原本一度傳出去年底勞動部要提出方案，因引發爭議無疾而終。

林萬億今出席行政院會後記者會，面對媒體詢問勞保改革進度，林萬億坦言，現在確實時間迫切，仍會朝蔡總統及蘇貞昌承諾實現。

林萬億說，勞保改革方案行政院與勞動部一直在嚴密協調、規畫，勞動部正在蒐集專家、學者及勞工團體等意見，評估如何納入條文。

(中時 )