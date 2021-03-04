日前，台灣安全部門人士提到，對岸利用舉辦兩岸直播大賽、台青主播培訓進行「認知統戰」， 國台辦發言人朱鳳蓮4日表示，兩岸交流活動是在提供青年圓夢的舞台，台當局此舉破壞了台灣青年有更好的發展前途與機遇。陸委會副主委邱垂正4日回應，國台辦所言是一種「扭曲」的說法，中共近年來積極透過網路、新媒體平台推動「大外宣」，近期甚至疑似培養部分台灣網紅作為宣傳樣板，作為其對台灣青年世代進行統戰宣傳的管道。

邱垂正表示，國台辦所言是一種「扭曲」的說法，中共近年來積極透過網路、新媒體平台推動「大外宣」，滲透世界各主要國家，其一貫的政治操弄，舉世皆知。並稱，近期中共更疑似有意培養部分台灣網紅當宣傳樣板，作為對台灣青年世代進行統戰宣傳的管道，企圖製造紛爭、對立，影響台灣人民認知。

邱垂正說，陸委會將持續關心對岸運用新媒體對台進行統戰宣傳，甚至散布假消息，並呼籲國人，不應該附和中共對台的「認知統戰」。

(中時 )