資深媒體人趙少康重返國民黨，並表態將參選國民黨主席，據入口網站所做的最新民調顯示，有高達35.8%的網友贊成趙少康參選，更有52.7%的鄉民認為，趙少康一定能「少康中興」。對此，趙少康也說話了，表示這只是網路的投票，不一定精準，但非常感謝大家的支持。

《Yahoo奇摩》2日舉辦「Y民調」，以最「期待誰來當國民黨黨主席？」為題，詢問廣大網友看法，投票時間為2月2日至7日，截至3日晚間為止，共有近1萬8千名網友投票，有35.8%的網友支持趙少康、前新北市長朱立倫獲得14.4%、現任黨主席江啓臣獲得12.1%、新北市長侯友宜拿到9.6%、前高雄市長韓國瑜亦獲得7.4%、前台北縣長周錫瑋4.7%、國民黨智庫副董事長連勝文1.8%。

該民調亦詢問，「趙的回歸，對國民黨是加分還是減分」？認為對藍營加分的為4297票，不會加分的僅為509票；至於趙少康回來是否會讓國民黨「少康中興」？高達52.7%的網友認為會，不會的為36.4%。

對於自己得到這麼高的支持度，趙少康3日也在其主持的政論節目《少康戰情室》上表示，謝謝大家的支持，也許可能是因為最近新聞比較熱，而且這是網路的投票，大家參考就好，因為不是一個科學的抽樣調查。

趙少康更表示，自己回來，結果讓台北市長柯文哲很衰，因為有媒體竟稱，很多知識藍支持柯文哲，「如果我回來，那知識藍（的票）就會回到我這邊來」，對此，同台的綠委高嘉瑜認為，如果趙少康真的回到國民黨，而且擔任黨主席的話，那對民眾黨的衝擊性，顯然非常高，因為兩者競爭上有很多重壘的地方，不管在年輕人的選票、或者是政策的比較，以及知識藍等的議題，或將變成競爭的對象。

(中時新聞網)