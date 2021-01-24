109學年度富邦人壽UBA大專籃賽公開女一級預賽，今天將產生最後一席，上季第九台灣體大下半場守住成功大學的三分線，讓成大擅長的三分球後兩節17投只中1，外加台體大三後衛林佳儀全場拿23分，台體最終65比57贏球，開季先6連敗再5連勝，能否晉級六強要看台灣大學對台灣師大一戰結果。

UBA從76學年開始舉辦，起初僅有男籃，女籃到81學年才上路，本季是UBA女籃第29 季，台體大是僅有3支、且都打一級的「全勤獎」得主之一，過去28季共20次晉級六強，但隨著一級強隊越來越多，101學年起近9季台體大只在104、106學年晉級六強，本季台體大預賽5勝6敗作收，雖暫時在與賽12隊排第六，但仍得等今晚最後一場地主台大對台師大戰果，才能確定台體是否可繼106學年後，睽違2年再晉六強，隊史第21次。

對於球隊從開季6連敗到以5連勝結束預賽，林佳儀說，關鍵是台體從開季個人單打較多，進化為上階段起慢慢團隊作戰為主，尤其上場五人各司其職、愈有默契，得以寫下5連勝驚奇。

成大預賽也是本季最後一場賽事輸球，無緣重返六強，賽後全隊難過到淚水潰堤，3名大四「準畢業生」蔡卉妮、陳雅婷、楊靜儀，遲遲難以接受提前淘汰的命運。

成大王勻妤賽後落淚。（大專體總提供）

(中時 )