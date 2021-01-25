根據聯合國最新公布的全球外國直接投資（FDI）報告，去年中國取代美國，成為全世界最吸引外國投資的國家。

根據聯合國貿易和發展會議（United Nations Conference on Trade and Development）周日發布的報告，去年中國吸引1630億美元資金流入，而美國吸引1340億美元資金流入，相較於2019年美國獲得2510億美元資金流入、中國獲得1400億美元資金流入，出現此消彼長的現象。

該報告指出，總體而言，由於新冠肺炎疫情導致大小國家幾乎都陷入停滯，全球的外國直接投資普遍放緩。2020年全球FDI金額暴跌42%，為8590億美元，甚至比2009年金融危機時期創下低點還下滑30%。

與所謂的開發中國家相比，去年已開發國家遭受的打擊更為嚴重。美國的FDI大減49%，但跌幅較已開發國家平均減少69%緩和些許。

開發中國家的FDI跌幅相對溫和，去年整體下滑12%。列為開發中國家的中國，雖然是全球第一個爆發疫情的國家，但由於控制疫情得當，實際上去年的外資流入還小增4%。

該報告並指出，歐盟去年的FDI下滑三分之二，而受疫情重創的英國全年FDI新流入金額掛零。

根據約翰·霍普金斯大學統計的數據，自疫情爆發以來，中國的新冠肺炎累計確診病例數不到10萬例，染疫死亡人數約4,800人。美國總人口數比中國少許多，但截至目前已有超過2500萬人染疫，至少41萬7,000人染疫死亡。

不過，根據經濟合作與發展組織（OECD）彙編的數據，儘管中國在2020年的FDI流入金額超越美國，但美國的外國投資總額仍遠高於中國。

在聯合國發布這項報告後，中國國家主席習近平將在周一召開的達沃斯世界經濟論壇線上大會上發表演說，而美國總統拜登應該不會參加此次活動。

(時報資訊)