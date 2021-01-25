支持國家再生能源，截至去年底，第一金(2892)旗下第一銀對「綠色產業」與「綠色企業」合計累積授信額度逾1250億元，並特別針對致力於減碳排放及環境永續發展的企業，提供專屬優惠貸款利率。第一銀也正式簽署加入赤道原則協會，成為國內公股行庫首家，全球第114家會員銀行，以強化因應氣候變遷風險的韌性暨發揮對產業永續發展之影響力，達到客戶利益、環境保護與社會責任三贏的局面。

據了解，以赤道原則規範承作的授信案，為提供誘因，通常會提供較佳的利率減碼。

面對氣候變遷所衍生的旱澇加劇，公共衛生疫情的擴散及生態危機等複合性災害，世界各國都在謀求人類新的發展模式及提升應變能力。為因應氣候危機帶來不可預測的風險，第一銀行在現行放款作業流程導入赤道原則，將放款資金投入有助環境、社會及公司治理的產業，同時解決企業營運所面臨的風險，並且帶動經濟、能源轉型，提升國家發展與競爭力。

第一銀行表示，未來適用赤道原則的專案融資，為管控環境社會的潛在風險和不良影響，將依照專案開發對環境社會風險影響程度劃分低、中、高等三類，屬中、高風險之專案融資，企業夥伴須委任獨立第三方評估單位出具環評報告，以確認該專案符合當地環境、社會法規及取得相關許可證，並提出完善行動計畫，由銀行內部團隊進行評估與監測管理，以協助企業夥伴在不影響周遭環境生態及當地居民的情形下，順利完成專案開發任務，防止因業務中斷所造成的損失。

(時報資訊)