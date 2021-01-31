平鎮「某」醫院，到底是哪一個「某」，防疫指揮中心基於「不造成民眾恐慌」的原則，堅決不肯鬆口；但平鎮有哪幾家醫院，屈指可數，不必等到陳時中「說溜嘴」，大家也都可以「猜」出個七七八八，只是不敢確信而已。於是，這就苦了有病需求醫的民眾，在真相不明的情況下，到底應到哪家醫院求診，都猶疑難定，其實反而更易造成恐慌；而曾經在那段期間入醫院就診的民眾，則亦提心吊膽，不知何時就可能被框列為「居家隔離」，那就完全打亂了原有的生活步調。風聲鶴唳之下，草木皆兵，民眾茫無頭緒，只得純憑運氣。如此的耽心、憂慮，是否可能會比指揮中心所耽憂的「恐慌」更甚，恐怕是指揮中心應好好評估的。

病毒是看不見的敵人，看不見的敵人最是可怕，知道敵人在哪，才能知道如何因應。「某」醫院的名稱如果公布，極可能會因此而減少病患求診的意願，對「某」醫院來說，當然可能會有財務上的損失，不知這是否指揮中心考量的因素之一，一如大湳市場足跡的公布，顧客銳減，攤商自然損失不貲，但民眾卻可以自主選擇，避免前往，而安心於其他市場消費，甚至降低採購需求，待風聲過後，或者經徹底消除疑慮後，徐圖恢復，也是可以預期的。但求醫不比其他日常生活之事，有時是人命關天，不能一刻拖延的，「某」醫院的財務損失，孰與民眾身心健康重要？

其實，要完全杜絕「恐慌」，這是不可能的，目下台灣民眾一聽到「桃園人」，就難免有異樣的感覺，甚至傳出極少數拒絕醫治的新聞，未始不是當初就是不公布院名的後遺症。這是人之常情，是戒慎恐懼的反應，初不必以「歧視」目之。但都屬「恐慌」，卻有大、小之別，以公布的方式，作有限的框列，反而可以提高民眾的警戒心，會不會縮限「恐慌」的範圍與程度，這倒是指揮中心可以重加思量的。衡以陳時中的「說溜嘴」，部桃醫院的名稱公布了之後，並未發生如指揮中心所憂慮般的「恐慌」現象，應該就是最好的論據了。