樹林昨晚發生女墜樓壓傷吳姓路人意外，吳男命危送醫急救後轉加護病房觀察治療；家屬哽咽說「如果早或晚個兩秒就好了，就能避開了」，希望大家能集氣祝福，讓傷者渡過難關。

警方調查，66歲獨居的丁姓婦人昨晚疑從11樓住處墜落，壓到路過45歲吳姓男子，由於墜落力道強烈，丁婦當場死亡，吳男也沒有呼吸心跳，警消獲報迅速到場將吳男送往土城醫院急救。

土城醫院急診室主任薛承君接受媒體聯訪表示，傷者到院前已經沒有呼吸、心跳，經過半小時急救，已成功恢復呼吸心跳與血壓。昏迷指數3分，傷勢仍嚴重。

傷患的家屬也都陸續來到醫院，急救團隊也向家屬說明病情及持續急救情況；由於吳男仍在與死神拔河，只見吳男的妻子在急診室內表情哀戚，時而傷心掩面，時而合掌向天祈禱，讓人不忍，家屬則在一旁安慰。

家屬向中央社記者哽咽表示「經過時，如果早或晚個兩秒就好了，就能避開了」，夫妻都是小學老師，分別在桃園八德及新北樹林等地某小學教書，兩人當時帶小兒子要去案發地附近開車去板橋接正在補習的大兒子，沒想到卻遭遇此一不幸意外。

家屬說，兩人的家屬都陸續趕來醫院，大家都很難過，尤其是夫妻待人很好且教學認真，如今雖然恢復呼吸心跳，但因脊椎等部位都受到傷害，希望大家都能為他集氣祝福，讓他能渡過難關。

薛承君今天凌晨近2時說明，傷者急救後成功恢復呼吸心跳，傷勢雖相對穩定，但未脫離險境，仍有生命危險，送加護病房觀察治療。

樹林警方表示，婦人墜樓當場死亡，至於墜樓原因仍待進一步調查釐清。1100206

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(中央社)