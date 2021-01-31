桃園醫院群聚感染30日再添4確診，還出現首例死亡案，並擴及另一間醫院，桃園市長鄭文燦今在防疫會議2度重申，目前除了桃醫之外，並沒有其他醫院有醫護人員確診或群聚感染擴大的案件，23日陪病受感染的案908，26日即開始居家隔離，中間只有3天足跡，感染機率不大，已完成3天疫調，並擴大匡列130人，至於足跡風險高低判斷，將由中央決定是否公布。

鄭文燦說，昨天中央疫情指揮中心針對桃醫事件最新疫情發展公布4個確診案例，其中3例是同一家人，屬於家庭群聚感染，累計1家7口6成員確診，還包括桃醫群聚事件第一個死亡個案，特別請衛生、民政局聯合組成專案小組，協助這一家人包括婆婆善後工作，目前婆婆已火化，會協助其他確診家人後續追蹤輔導、心理輔導和生活醫療照顧。

「媒體報導有第二家桃醫，目前沒有到達這樣程度！」鄭文燦不諱言，昨天增加的4案例也讓社會對疫情增加擔心跟關心，尤其案908確診是因陪病，中央初判是在院內感染，但他強調，目前除了桃醫，並沒有其他醫院有醫護人員確診或群聚感染擴大的案件，但仍然要用高標準防疫，經過範圍都要擴大隔離追蹤即時採檢，案908也是一樣。

鄭文燦進一步解釋，案908是在23日陪病，26日即開始匡列隔離，確診前幾天並沒有社區足跡，之前只有3天，警察衛生局已做完足跡調查，務必使最新個案追蹤徹底，盡早隔離、降低風險，新增的家庭群聚感染，從案889桃醫到案908陪病家屬，都希望以最短時間匡列

鄭文燦說，桃醫群聚累計確診個案達19位，醫院防護社區防疫都要以高標準檢討每個環節，防疫不能有破口，必須注重細節，相關疫調追蹤環境消毒匡列居家隔離都要從嚴從速，擴大隔離範圍就是設立防火牆，但也請大家不要恐慌，中央對疫情掌握判斷都是經過防疫專家仔細討論，「只會多做、不會少做！」

「防疫如同戰爭，病毒無形也沒有邊界，像變化球一樣捉摸不定！」鄭文燦強調一定要用最嚴謹態度執行防疫工作，從11日至今，桃園防疫團隊要跟中央偕同一致，20天來大家都經歷高強度防疫對策，但現在疫情還沒落幕、也沒畫下句號，可能風險都還存在，醫院和社區防線仍然具有不確定風險，醫院防疫要檢討每個環節，社區防疫要徹底落實。

鄭文燦也呼籲市民不要擔心恐慌、不要聽信謠言或假訊息，個人防護一定要做好，出入公眾場所人潮聚集處一定要戴口罩，保持酒精消毒勤洗手習慣，在各種場合該有的社交距離，特別用餐和人潮聚集處，落實該有的防疫規範，雖然會對生活帶來不方便，但只要個環節做好，風險就會降到最低。

(中時 )