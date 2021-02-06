「卡神」楊蕙如被控指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，5日開庭改口承認確有業主集資，提供LINE群組的小朋友打工機會，對此國民黨文傳會副主委李永萍今（6）日指出，看起來楊蕙如要把自己做為斷點。

李永萍表示，外界一直懷疑民進黨網軍幾個派系上面有大頭、有中央廚房，然後去募一大筆錢，楊蕙如像是大盤商，把工作分包下去，這次因為被逮個正著，無法不承認有養網軍，她現在建立斷點，誰是她的真正的老闆、是提供網軍經費的人，會在她這裡斷掉。

李永萍說，民進黨養網軍是各派系各養各的，一般認為楊蕙如屬於謝長廷系，只是楊蕙如也不承認，可是謝長廷事實上就是「關西機場事件」最大的獲利者，整個政治操作都是配合謝長廷做的，總之現在看來楊蕙如就是預備把自己做為斷點，真相很可能就石沉大海。

立委李貴敏則表示，楊蕙敏承認提供網軍打工機會，而工讀生要做什麼事，當然是分派工作的人的責任，如果分派的工作是製造不實訊息，分派工作人的意圖，將來在整個案件進行過程中，相關單位都應該要審酌。

李貴敏說，網路無國境，可造成很大的傷害和影響，尤其像「關西機場事件」，呼籲民眾不要用任何不正確的訊息傷害他人。

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(中時 )