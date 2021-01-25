◎桃醫大隔離5000人禁外出 侯友宜：估500人在新北

桃園醫院疫情升溫，中央流行疫情指揮中心24日晚間召開記者會，宣布5000人立刻開始居家隔離。對此，新北市長侯友宜今（25日）表示，尚未收到中央的通報人數，但預估新北有400至500人會被匡列，要求里幹事要加強宣導。

◎疫情嚴峻 新北54家醫院即起禁探病、陪病限1人

新北市長侯友宜今（25日）上午里幹事研習活動，侯友宜宣布，新北轄區內54家醫院即日起禁止探病，陪病者限一人，此外，也邀交通局與大眾運輸業者溝通，非必要性盡量減少在公車等大眾運輸上飲食。

◎桃醫危機 醫建議高鐵應禁飲食 交通部：研議中

衛福部立桃園醫院爆發院內感染，且案889及其家人案890找不到感染源，指揮中心昨晚緊急宣布桃醫全棟列紅區警戒，5000人立刻強制隔離，醫師姜冠宇直言疫情的確變嚴峻了，最恐怖關鍵點「過年」還未通過，高鐵應比照捷運禁止飲食。交通部表示，確實有在研議大眾運輸防疫措施是否加嚴，後續將依據疫情判斷來討論加嚴措施及實施時間。

◎勞動基金炒股弊案 北院今開延押庭 勞金局組長游迺文恐再續押

涉及勞動基金炒股弊案在押的勞動基金運用局國內投資組組長游迺文，因遭羈押禁見的2個月期限將屆滿，台北地檢署日前向台北地院聲請延押2個月，台北地院今開延押庭審理，預料游獲准延押的機率很高，因此全案可望在3月底之前偵結起訴。

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(中時新聞網)