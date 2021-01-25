勤益科大「智慧生產實驗室」內設軟硬體設施齊備，可全程監控製程。(勤益科大提供／林欣儀台中傳真)

提升機械產業智慧化程度，國立勤益科技大學結合利茗機械、寶元公司的技術協助，規畫成立「智慧生產實驗室」，不但可以全程監控產品製程相關過程、確實掌握生產品質，還能同步進行相關數據分析，讓學生邊實習製作邊提升能力。

在勤益科大校長陳文淵及產業界代表見證下，「智慧生產實驗室」25日揭牌啟用，內部軟硬體設施包括搬運機械手臂(六軸)與雷雕加工機、滑軌與品質辨識裝置(AI 2000系統)、包裝機械手臂包裝系統(六軸)及即時現場監控系統(LNC SCADA)、智慧產線可視化與遠端加工區監控(機械系CNC)。

勤益科大指出，此智慧生產線主體是由利茗機械提供兩部六軸機器手臂聯網協同AI 2000品質辨識裝置與進行手工具板手的雷射雕刻、瑕疵視覺辨識與包裝作業；此外，學校與寶元數控合作規畫開發視化管理系統，幫助掌控時實驗室內的生產進度並做資料分析。

特別的是，這間智慧生產實驗室可以遠端監控勤益科大機械工程系實習工廠內的工具機運作情況，即時了解機台現況及機台運轉稼動率。

校方強調，智慧生產實驗室可做為智慧生產人才培訓的推手，衍生的技術可以滿足企業智慧生產的需求，同時作為實習經驗分享的智慧製造實驗場域，學校老師與業師在實驗室協同教學、研究開發，將有效提升師生智慧產線的規畫與管理能力。

(中時 )