資誠（PwC）會計師事務所25日發布《全球併購產業趨勢報告》指出，全球併購活動不畏新冠肺炎疫情，在2020年下半年仍有加速的表現。

報告指出，全球併購活動於2020年下半年仍呈現爆發性成長。2020年下半年全球併購交易件數為26,228件，相較上半年增加18％；金額為2兆385億美元，相較上半年增加94％。此外，相較於2019年下半年，2020下半年全球併購件數和交易總額也有所上升。

其中，交易金額在50億美元以上的超級併購案（megadeals）數量明顯增加，成為挹注2020下半年併購交易金額成長的關鍵力量。整體而言，2020年下半年宣布的超級併購案有57件之多，2020年上半年則僅有27件。

無論就併購交易件數或金額而言，科技和電信業均是2020年下半年成長最強勁的產業，其中，科技業併購交易件數成長34％、金額上升118％；電信業併購交易件數雖僅成長15％，但受益於三宗超級併購案，帶動併購交易總額大增近300％。

就區域來說，相較於2020年上半年，美洲區在2020年下半年的交易件數增加20％，歐洲、中東及非洲增加17％，亞太區亦增加17％。其中，美洲區的併購交易總額大增逾200％、在各區域中表現最為強勁，主要是受益於2020下半年幾宗超級併購案的貢獻。

資誠認為，在疫情下，數位轉型成為許多企業的優先事項，多數企業對遠距科技需求急遽上升，寧可選擇併購加速發展腳步，而且全球啟動無限QE政策下造就低利率環境，資金取得成本低，也讓企業和私募基金買家的手頭充裕，爭相角逐數位技術與科技資產。

普華國際財務顧問公司董事長游明德指出，2021年對併購而言，將是相當忙碌的一年。整體而言，PwC預期併購交易很可能將呈現以下幾個特色：資產估值將越來越走向兩極化、數位與科技併購交易將加速推進，業界將更重視環境、社會和公司治理議題。

(工商 )