經濟部25日公布，2020年12月的工業生產指數，12月份在遠距商機與5G通訊等新興科技應用延續，以及農曆春節年前備貨效應挹注下，資訊電子、基本金屬、機械及運輸工具等主要產業產量明顯上揚，製造業生產指數攀升至131.52，創下歷史新高紀錄，年增率亦達10.41％，連續第11個月正成長。
2020年第4季製造業生產指數126.22，創歷年單季新高，年增8.40％，為2019年第3季以來連續第6季正成長；2020年全年生產指數116.83也同為歷年新高，年增7.26％。
(工商 )
經濟部25日公布，2020年12月的工業生產指數，12月份在遠距商機與5G通訊等新興科技應用延續，以及農曆春節年前備貨效應挹注下，資訊電子、基本金屬、機械及運輸工具等主要產業產量明顯上揚，製造業生產指數攀升至131.52，創下歷史新高紀錄，年增率亦達10.41％，連續第11個月正成長。
2020年第4季製造業生產指數126.22，創歷年單季新高，年增8.40％，為2019年第3季以來連續第6季正成長；2020年全年生產指數116.83也同為歷年新高，年增7.26％。
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