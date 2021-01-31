「萊豬」效應持續延燒？大陸國台辦27日表示，將嚴查來自台灣進口的豬肉製品，且大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入，引發外界高度關注。台中市糕餅商業公會理事長蔡萬財為此也表達憂心之意，並表示雖然陸方禁令並未明確指出是否涵蓋糕餅品項，但糕餅烹製原料不乏使用豬油、豬肉等，害怕因而遭受波及。

台灣今年正式開放含萊克多巴胺的美豬和30個月齡以上的美牛進口，對岸國台辦宣布，大陸嚴禁進口含有萊克多巴胺的肉類產品，且為防止有關肉類產品從台灣流入大陸市場，近期大陸有關部門已加大查驗力度，且台灣地區有高致病性禽流感等疫情，為防範疫情傳入風險，大陸嚴禁台灣地區生產或經台灣地區轉運的肉類產品輸入。

對此，蔡萬財29日接受港媒《中評網》採訪時表示，台中糕餅是在地知名的傳統產業之一，但因受到疫情影響，糕餅買氣呈現雪崩式下滑，損失慘重。現大陸又宣布禁止台灣肉品輸入，但台灣外銷的許多糕餅多少都有用豬油烹製，銷陸的鳳梨酥也大部分使用奶油，雖然大陸禁令目前並未指出是否涵蓋糕餅品項，但難保之後不受影響，為今之計便是糕餅業者可能需要設法標示清楚，避免受限。

對於業者的擔憂，台中市經發局指出，在地糕餅業以內需市場為主，因此大陸禁令對糕餅業者影響不大，但市府會持續關心後續糕餅產業出口情形，讓在地商家銷售無虞。

農委會副主委黃金城28日接受《中國時報》採訪則指出也，台灣肉類產品自2014年11月被大陸禁止出口到當地以來，迄今皆無透過正式管道輸銷到大陸的肉品（包含生肉及熟肉），加上台灣豬肉自給率九成，另10％依靠進口，其實並無過多的豬肉可外銷，對於大陸國台辦此次表態，他強調對台灣產業「一點影響都沒有！」

(中時新聞網)