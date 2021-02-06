台灣在蓋亞那設置台灣辦公室，宣布後不到24小時，即因對岸施壓，而片面宣布終止設處協定，對此，行政院長蘇貞昌6日上午到基隆視察口罩國家隊順易利的生產狀況時受訪指出，台灣在世界上交朋友，且不斷有新的國家，願意跟我們做朋友，這是好事，但陸方以有失大器的方式介入，以至於兩國交流生變，他備感遺憾。

蓋亞那「台灣辦公室」在24小時內變卦，據了解，藍營人士認為，除了北京阻攔應譴責外，主要原因為蔡政府將此事搞成外交突破而壞事，明顯邦交國守不住舊的、拿不下新的，台灣的整體利益蒙受損失，並主張蔡總統對不起全體國人，應該向國人道歉。

對此，蘇貞昌指出，陸方不願看到其他國家與台灣友好往來，並以防禦資源來要脅其他國家，與台斷絕往來，可見得大陸作為一個大國，沒有大器，同時他重申，用這樣的手段無益於改善兩岸關係，只會讓台灣人對中國的形象印象越來越不好。

蘇貞昌認為，台灣人民不應該對大陸繼續存有幻想，國人同胞也應該團結努力，國家才會繼續成長，台灣一定要繼續在全世界走出去交朋友，展現我們的經濟成績、防疫措施，並且讓台灣越來越有國際空間，這是國人同胞要團結努力，才能爭取到的。

(中時 )