蔡英文總統昨召開國安高層會議，並向對岸喊話，疫情受到有效控制的時候，期待兩岸人民會逐漸恢復正常有序的交流。國民黨立委吳斯懷質疑，蓋亞那設辦事處一日打臉事件，足以證明情勢已經改變了，繼續罵大陸鴨霸、打壓就可以解決問題嗎？美國除了會說場面話，實際上能幫多少忙？

吳斯懷說，美國前總統川普已經下台，新任總統拜登就位，世局已經完全不同，美國必須先安內才有餘力攘外，美國與盟友關係、美中關係都已轉轍，美台關係也大致回到過去的軌道，台灣還要繼續親美抗中？

吳斯懷指出，美國已經公開發話，不支持台獨，堅持一中原則，希望兩岸展開對話。美國視大陸為最嚴峻的競爭對手(不是敵人)，美國將直球迎接大陸對美國繁榮、安全與民主價值所帶來的挑戰。重點是最後這兩句話，「當符合美國利益之時，美方也準備好與北京合作。」美中從對抗轉變為競合關係，兩岸之間還要繼續對抗嗎？

對於蔡元旦談話和農曆年前國安會議後的對外談話，對於恢復兩岸對話都表現積極意願，但仔細比對蔡政府近期的實際作為，言行反差極大，默許台獨團體搞台獨制憲、修憲？改改護照、改國民黨黨徽、審大陸出版品，只會弄一些小動作，莫非又是大家熟悉的說一套做一套的老戲碼？

吳斯懷指出，檢視兩次談話，三句文字重複出現：「北京當局有心化解對立、符合對等尊嚴的原則、願意共同促成有意義的對話。」標準的一魚三吃，大外宣回應老美希望兩岸對話的呼籲？大內宣告訴人民，我們願意談，是大陸不談？拋球給大陸，接不接看對方？

吳斯懷認為，蔡政府不能迴避兩岸議題，應該明確提出具體政策，在野黨也必須凝聚共識，提出論述，必要時朝野辯論，付諸直接民意公投，讓人民有清楚選擇的空間；繼續內耗下去只會消磨對等尊嚴對話的機會。

吳斯懷強調，台獨不可能實現、統一目前沒市場、維持現狀做不到。民進黨一黨獨裁，繼續胡作非為，朝野惡鬥、兩岸對抗，台灣不會有未來！人民要問政府，台灣到底應該走哪條路？

(中時 )