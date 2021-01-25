苗栗市為縣治所在地，人口外移嚴重，近年竹南鎮因科學園區，工作機會增加，帶動人口成長，人數直逼苗栗市，苗栗市公所通盤檢討整體發展，推動「苗栗市整體發展規劃」，針對自然環境與遊憩資源、人口、產業、土地使用與公共設施、交通運輸制定彈性化的推動策略，並且整合苗栗市特有的客庄、人文、農業，加強觀光行銷，凸顯旅遊品牌，帶動人潮與商機。

苗栗市長邱鎮軍以打造「福利、健康、智慧」的宜居城市為目標，推動婦女生育津貼、敬老禮金、營養午餐補助等福利政策，已逐漸減緩人口下滑現象，但福利政策治標不治本，因此希望透過苗栗市整體發展規劃案，擘劃未來5年到10年的長期都市發展願景，凝聚共識，訂定計畫，未來可供未來施政參考，以符合市民需要。

苗栗市公所去年委請顧問公司規畫，配合中央、縣府政策擬定外，將深入社區傾聽鄰里的心聲與期待，再邀請專家、學者、地方仕紳座談，研擬苗栗市未來的發展計畫，並加強推動公所各項執行計畫與政策。

25日公所辦理「苗栗市整體發展規劃」第一次地方意見共識會議，邀集市民代表、里長等，提出意見交流，多聚焦水溝、道路、社區發展中心等規畫，將納入計畫參考。苗栗市公所主任祕書邱宏宬表示，3月5日將召開第2場共識會議，將邀集青年代表、農村再生社區、協會代表等參與，彙整地方期許與建議，作為苗栗市未來發展參考依據。

(中時 )