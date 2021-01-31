近年基隆觀光人潮愈來愈多，許多人都覺得基隆變得不一樣了，而現在城市各區域有很多工程正在施作，市長林右昌化身城市領航員率領團隊改革市政，啟動翻轉齒輪，他強調，未來每個月會讓大家看到轉變。

林右昌說，他2014年底上任時，基隆的財政狀況很差，負債124億元是全國第3高，在他任職的這6年來，努力維持財政穩健，逐年降低債務，直到2020年底負債只剩77億餘元，負債比率降至31％以下；市預算更從他上任時的160億元，成長到215億多元。

對於能有效翻轉基隆的秘訣，林右昌在接受競媒採訪時指出有2個要點，第一在規畫都市發展、建設時，把台北、新北、桃園匡列在一起，從大台北首都圈角度去研究、分析，基隆能在其中扮演什麼角色；第二是執行力，透過團隊合作及市長領導，他說，有效的領導是解決各局處的問題，能迅速協調、調動資源，在規畫時考慮全盤要件。

他進一步說明，自己很少對市府團隊發脾氣、丟公文等，因此，人事相當穩定，6年來各局處首長幾乎沒有變動，頂多是升官到中央部會接任更重要職位，是延伸基隆力量的重要一步，讓團隊能有效運作。

林右昌表示，基隆未來的藍圖是找回城市光榮感、翻轉基隆的刻板印象，讓民眾對基隆充滿信心期待與希望，據競媒報導指出，林右昌最遠已規畫基隆長達20年的發展藍圖，他指出，未來的市長最多也就是當8年，可是現在的市府團隊是為了基隆長久未來設計打拼，希望讓市民能認同且期待全新的市政前景。

(中時 )