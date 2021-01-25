投資人對新冠肺炎疫情與全球經濟的擔憂升高，推升避險貨幣的吸引力，周一美元匯率回穩，扭轉近來的疲弱走勢。

但分析師表示，如果聯準會一如市場普遍預期，在本周晚些時候召開的利率會議上，重申對超寬鬆貨幣政策的承諾，則美元可能再度轉弱。

道富集團（State Street Corporation）東京分行外匯部門主管Kazushige Kaida表示，聯準會此時沒有任何動機去減少激勵措施，儘管部分市場人士可能試圖在字裡行間尋找任何逐步縮減激勵措施的跡象。他表示：「我認為美元仍處於下跌趨勢，即使現在在原地踏步」。

市場普遍預期聯準會主席鮑爾料將在周三決策會議後暗示，他無意在近期內縮減聯準會的大規模激勵措施。

周一美元指數在平盤上下狹幅波動，目前微跌0.09%，報90.15。

歐元兌美元幾近持平，目前微升0.06%，報1.218美元，繼上周勁揚0.8%後稍作休息。歐元上檔遇阻，部分因為義大利政局陷入動盪，這也推動義國公債殖利率走高。上周五義大利與德國公債殖利率利差創下去年11月以來新高。

此外，目前美元兌日圓微跌0.05%，報103.72日圓。澳元兌美元小升0.2%，報0.773美元。受惠於英國在新冠疫苗接種上取得領先，英鎊兌美元小升0.1%，報1.37美元，距離上周四創下的兩年半高點1.3745美元不遠。

(時報資訊)