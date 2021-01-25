全球醫療產業加速走向「AI化」，未來七年，AI醫療年複合成長率將超過四成。投信法人表示，AI醫療正吸引全球資金關注，統計近一年、三年、五年、十年，相關的ETFx健康科技指數漲幅分別達58％、129％、206％與626％，表現都遠勝NBI生技、MSCI醫療保健指數。

研究機構Research and Markets最新報告指出，AI醫療市場規模快速成長，預估到2027年將達513億美元，年複合成長率上看41.4％。其中，以北美市場規模最大，其次是歐洲、亞太、拉美、歐非中東；論成長率，將以亞太地區發展最快速。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，AI人工智慧技術成熟化發展下，AI醫療正吸引醫療產業、新創投資人、保險公司的高度關注。主要是因為AI醫療可提供個人化療法、改善慢性病問題、幫助臨床試驗與疫苗開發、分析處理醫療大數據，並降低醫療成本。

尤其，去年新冠疫情爆發後，醫療服務需求大量湧現。結合AI技術的創新醫療，提供遠距看診、健康照護與管理，並協助疫苗開發和試驗，扮演防疫大功臣，點亮AI醫療的價值，吸引全球投資人高度關注。

若統計2020年，代表AI醫療的ETFx健康科技指數累計上漲58％，漲幅為NBI生技指數兩倍、MSCI世界醫療保健指數的五倍。如果拉長時間到三年、五年、十年，前者漲幅分別達129％、206％與626％，同樣遠勝後兩者。

常李奕翰表示，醫療器材、服務、軟體應用等，都加速走向AI化，甚至英、美、陸、澳、台等各國政府，更傾全力支持。如：美國食藥品監督管理局近六年多來，核准超過60項AI醫療項目，宣告AI醫療產業未來發展欲小不易，投資爆發力可期。

(工商 )