觀望氣氛濃，周二歐美原油期貨漲跌互見；據了解，沙烏地阿拉伯的首都「利雅德」傳出爆炸事件，由於爆炸原因有待釐清，外界揣測中東局勢可能不穩，也促使油價出現微幅上漲。但分析師指出，若此爆炸只是偶發的單獨事件，將不太會影響到原油生產，該支撐油價的因素恐會因此消失。

但隨著全球各地新冠確診病例不斷上升，造成原油供需前景不甚明朗；據統計，目前美國確診病例累計超過2500萬人次，而英國的死亡人數則是超過10萬人次，使得終場油價收盤漲跌互見。其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油漲幅0.1%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌0.16美元，報每桶52.61美元；2月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.60美元；2月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.58美元；倫敦ICE-3月布蘭特原油期貨上漲0.03美元，報每桶55.91美元。(商品行情網)

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