周一亞洲天然橡膠期貨漲跌互見；其中日本橡膠收平盤，因工廠生產活動減少，COVID-19感染以及緊急政策，影響企業的經營狀況，市場預期1月份的製造業活動出現回落；而上海期膠則續漲，中國當地疫情持續管控，投資人對經濟增長的希望，持續支撐買盤；大阪OSE交易所-指標7月期貨持平，報每公斤236日圓；新加坡SICOM-RSS3 3月期貨跌近0.2%，報每公斤224.1美分，上海期貨交易所交易最活躍的5月期貨漲逾1.7%，收於每噸14655元人民幣。

亞洲現貨市場也收低，其中泰國橡膠RSS-3曼谷 FOB漲1.4%，報每公斤63.55泰銖，馬來西亞橡膠適逢公共節日，休市一日。

據了解，全球天膠產量占近30%的泰國逐步進入停割期，東南亞供應鏈減少，而中國輪胎企業面臨假期效應，需求減少、開工率降低，預料近期天膠行情維持區間震盪為主。(商品行情網)

(時報資訊)