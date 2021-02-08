紓困案過關，上周五美國原油期貨漲逾1%；據了解，美國總統拜登(Joe Biden)，提出的一項規模約1.9兆美元的紓困預算計畫，上周已於參議院表決通過；然而美國就業市場復甦緩慢，眾議院院長裴洛西(Nancy Pelosi)表示，將依照預算內容來制定相關立法，盼盡速於3月中旬完成。

此外，石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，減產計畫支撐了油價表現；截至2020年度，美國原油產量下降了6.4%，分析師認為，除了OPEC+緩解了供應方面的擔憂，全球對疫情的樂觀情緒也有所增加，布蘭特原油將有望挑戰60美元大關。其中美國原油漲幅1.1%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.62美元，報每桶56.85美元；3月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.71美元；3月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.65美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.50美元，報每桶59.34美元。(商品行情網)

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