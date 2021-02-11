美國財政部長葉倫(Janet L. Yellen)近期針對金融創新表達看法，指出加密貨幣以及虛擬資產的活動，將對美國社會日益高漲的欺詐、洗錢、恐怖分子融資和數位隱私風險等問題複雜化，更可能面對嚴重問題，此前全球首富、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克才連番對加密貨幣提出正面看法，加上有更多機構支援比特幣支付，讓比特幣早些時間大漲2000美元，朝著5萬美元關卡前進。

葉倫參與首屆美國金融部門創新政策圓桌會議，在開幕典禮致詞提到，美國國會去年通過反洗錢法時，賦予美國財政部一項任務，就是更新自上個世紀70年代設計的打擊非法資金流動框架，因為自當時設立後就大多維持不變。

葉倫表示，加密貨幣和虛擬資產濫用將成為一個嚴重的問題，這些新科技雖然對前景帶來希望，但實際上，這些資產常被網路犯罪、恐怖主義拿來利用。葉倫堅稱，「負責任的創新」是美國財政部責任，同也需要「公平的創新」，打造讓更多人可以受益的金融體制與現代科技的結合工具。

葉倫認為，這些技術可以很好運用，例如防止洗錢的數位身份證技術就可以讓更多人在獲得紓困更為方便。

特斯拉2月8日宣布，為了讓特斯拉持有的資金多元化，分散現金部位並讓報酬率極大化，已經買進價值約15億美元的比特幣，這讓比特幣的價格直接突破區間震盪，甚至突破先前4萬美元歷史高點。

此外，美國信用卡公司萬事達卡（Mastercard）周三表示，將在往後的支付系統上，支援比特幣等虛擬貨幣的買賣交易，順應數位資產時代的來臨。此外，社群巨頭推特也考慮支援比特幣交易。

比特幣的價格也從早些時間的跌勢翻紅，截至台灣時間11日晚間9點35分。比特幣每顆價格上漲1977.5美元或4.32%、暫報47718.8美元。

(中時新聞網)