瑞基（4171）自結1月合併營收6,566萬元，年成長24.9％。公司表示，全球新冠疫情不減，核酸檢測需求強勁，內部在積極擴產下，試劑自動化產線已於1月上線，同時進行生產作業製程優化，因此部分訂單將延至2月出貨，已緊急安排產線加班以滿足訂單需求。

積極佈局新冠檢測市場的瑞基，目前在歐洲方面，西班牙與葡萄牙已進入訂單討論階段；義大利積極洽詢中；德國進行當地測試。亞洲方面，印尼需求強勁，持續下訂；緬甸亦有新增訂單；菲律賓已完成當地測試，並與當地政府討論後續；日本目前進行當地測試；中東持續穩定出貨。

台灣方面，經銷商與直客持續訂購新冠產品，其中軍醫局將統一以開口式合約總額1,880萬予各軍醫院與下屬單位採購瑞基產品，預計將持續帶入營收。依據衛福部疾管署1月25日所更新資料顯示，目前全台有22間實驗室使用瑞基新冠產品。

瑞基表示，全球新冠疫情不減，因應疫苗及藥物問世之後，現場核酸檢測將有更大的需求，瑞基積極擴產，試劑自動化產線已於1月上線，同時進行生產作業製程優化。因優化過程人力資源安排影響，產能於1月暫時性下修，部分訂單延至2月出貨，已緊急安排產線加班以滿足訂單需求。

(工商 )