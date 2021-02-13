一項新的研究發現，在美國南加州又發現的一種新的COVID-19變種病毒，編號叫CAL.20C ，它已經擴散到美國19個州，以及6個國家，可能會造成新一波的疫情。

醫療新聞(Medical x Press)報導，去年7月，美國疾管局想要知道英國變種病毒(B.1.1.7)在美國的傳播情形，結果卻發在洛杉磯發現的病毒型有所不同，證明是另一種變種體，因為發現地在加州，因此給予了CAL.20C的編號。隨後，在10月於南加州重新出現，並且在11月和12月開始有更多病例，到了現在，南加州的新冠肺炎疫情有近一半是CAL.20C的感染。

它還屬於剛確認的變體，因此所知仍有限，目前尚不清楚CAL.20C是否更有殺傷力，也不知是否能抵抗目前的疫苗。

洛杉磯的雪松-西奈醫學中心(Cedars-Sinai Center)正在進行相關研究。該中心的病理學助理教授艾瑞克·韋爾博士(Dr. Eric Vail)說：「不是每一種新的變種都更強，不過它的感染性有可能更快。」

這篇報告發表在2月11日出版的《美國醫學會雜誌》(American Medical Association)，該報告說，CAL.20C已傳播到美國19個州，也包括首都哥倫比亞特區(D.C.)，以及其他6個國家。

19個州分別是阿拉斯加、亞利桑那、加利福尼亞、康乃狄克、喬治亞州、夏威夷、馬里蘭、密西根、新墨西哥、內華達、紐約州、奧勒岡、羅德島州、南卡羅來納、德克薩斯、猶他州、華盛頓州、威斯康辛、懷俄明。

擴散的6個國家是澳大利亞、丹麥、以色列、紐西蘭、新加坡和英國。

(中時新聞網)