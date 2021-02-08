消息人士透露，全球最大對沖基金公司黑石集團（Blackstone Group）將對孤星基金（Lone Star Funds）前高管所經營的對沖基金公司提供1.5億美元創業投資金。

消息人士表示，馬杜里（Anand Balakrishna Madduri）將設立ApaH資本管理公司，包括黑石集團提供的資本在內，其資產規模約為2億美元。

總部位於香港的ApaH將聚焦於包括澳洲、中國、印度和日本在內，整個亞洲的公開與私募市場投資。

馬杜里尚未回覆媒體的置評請求。黑石則拒絕發表評論。

馬杜里曾擔任孤星基金的資深常務董事5年，並在奧奇-齊夫資本管理公司（Och-Ziff Capital Management）任職7年，並升任為常務董事。

黑石集團在對沖基金業的投資高達790億美元，這次將由其15億美元的「策略聯盟基金3」（Strategic Alliance Fund III）進行現金投資。該基金用於支持新創的對沖基金公司，透過這檔基金，黑石已經對Palm Lane Capital、Tresidor Investment Management與 Jones Road Capital Management等基金進行種子投資。

(時報資訊)