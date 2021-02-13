在繼承過世主人500萬美元（約新台幣1.4億元）遺產後，美國田納西州8歲邊境牧羊犬露露（Lulu）一夕之間變成億萬富翁。

在繼承過世主人大批遺產後，美國田納西州8歲邊境牧羊犬露露（Lulu）一夕之間變成億萬富翁。

美國田納西州納希維爾市（Nashville）當地電視台「News Channel 5」11日報導，當地富有的84歲企業家多里斯（Bill Dorris）去年過世，生前多里斯對於經常出差全美各地、無法陪伴在露露身邊感到抱歉，遂在遺囑中將露露指定為500萬美元（約新台幣1.4億元）遺產的受益人，遺囑寫道：500萬美元將會轉至一個信託基金，「用以照顧我的邊境牧羊犬露露。」

多年來未婚的多里斯出差時，都會請託當地88歲婦人柏頓（Martha Burton）代為照顧露露，多里斯的遺囑也指出，「這筆信託基金將提供露露一切所需，露露也將繼續由柏頓所有。」

1.4億台幣遺產將讓露露有吃不完的飼料，另外，露露的興趣是跑到屋子外面當看門狗，這不是多里斯或柏頓要求牠做的，是牠自己主動去做的，不過事實是，露露現在有錢到可以聘僱自己的守衛，柏頓受訪時表示：「對呀，她是個好女孩。」

針對多里斯留了1.4億元遺產給露露，柏頓表示自己不知該做何感想，她唯一說的是，「他真的很愛這隻狗。」

友人指出，多里斯實際上還有其他房地產和投資，不過柏頓表示自己不清楚這些事，關於要如何使用這筆遺產，目前已知柏頓沒有計畫要買金碗或是鑽石項圈，因為多里斯也在遺囑裡規劃好了，每個月只能有「合理花費」。

高齡88歲的柏頓清楚知道不可能有花完這筆錢的一天，不過她仍微笑表示：「好吧，我想試看看。」

(中時新聞網)