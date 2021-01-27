已調任台南市刑警大隊的前白河警分局李姓小隊長涉嫌洩密案，被台南地檢署諭知50萬元交保後，檢方26日上午以李員另涉1起洩密案，再度展開偵查行動，除前往李員新任職的市刑大搜索，並將李員再帶回問訊外，還傳喚涉嫌教嗦李員洩密的1名律師後，27日凌晨諭知李員10萬元、律師50萬元保釋。

據查，南檢檢察官彭盛智於2020年8月間偵辦他案時，意外發現白河警分局偵查隊李姓小隊長，疑似將偵查中的秘密，洩漏給偵辦中的被告，經深入追查後，上個月29日指揮調查局台南市調查處及警方，無預警持票搜索白河警分局偵查隊，並傳喚李員及6名證人到案後，認定李員涉嫌重大，但因沒有羈押必要，諭知50萬元保釋。

案發後，南市警局也立即召開人評會，火速發布派令，不僅將李員調任台南市刑警大隊內勤工作，也將白河分局記姓偵查隊長調任市刑大勤務指揮中心，後續還將依檢方偵辦進度再行檢討。

不料，檢調深入偵查發現，去年4月間，李員疑因某執業律師的教嗦，再涉另起洩露自家小隊偵辦中案件，26日再次上門搜索李員在市刑大的辦公室、律師事務所等4處地點，並再度將李員連同律師、被告、證人合計6人約談到案。

檢方複訊後，雖認定李員、律師均涉嫌重大，但因沒有羈押必要，分別諭知10萬、50萬元保釋。

(中時 )