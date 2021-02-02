華山分屍案震經社會，兇嫌陳伯謙二審遭判無期徒刑，全案目前在高等法院更一審審理中。死者家屬另提刑事附帶民事訴訟，向陳男求償約1400萬元，台北地院民事庭今開庭，陳男的律師林陟爾稱本案除了陳男自白，沒有其他直接證據證明犯行，要法官別受刑事判決拘束，獨立調查、審判。全案定3月11日宣判。

射箭教練陳伯謙在華山草原上搭建「野居草堂」，推廣傳統弓道技藝，被害高姓女子2018年5月31日下午到草堂飲酒聊天，翌日凌晨酒醉昏睡，陳男趁機性侵並勒斃她，將屍體藏放草堂內的塑膠箱，6月3日深夜再分屍，4日清晨運至陽明山區棄置，另將左乳、外陰部分製成標本收藏。

死者家屬原求償1500萬元，後因領取犯罪被害人補償金，縮減聲明至約1400萬元。北院民庭今開庭辯論，律師林陟爾表示，依過去司法實務見解，附帶民事屬於獨立訴訟，承審法官應調查相關證據，做出獨立見解，可不受刑事判決見解拘束。

林陟爾並說，綜觀本案卷證，除了陳男自白，沒有其他直接證據能證明殺人、性侵犯行，刑事部分在高院更一審審理時，法官也諭知檢方應提出相應事證，來說明為何採信陳男自白，因此，本件附帶民事也應由告訴人舉證。

死者家屬的律師則駁斥，一審、二審刑事判決認定陳男犯罪事實，已遠超合理懷疑程度，足以作為本件民事判決的依據。法官庭末諭知全案3月11日宣判。

刑事部分，北院刑庭一審判陳男死刑，高院二審認定符合自首要件，改判無期徒刑，最高院三審則認為能否減刑仍待調查，也應讓死者家屬到庭，對科刑表示意見，發回更審。

(中時 )