軍方官員表示，有關空軍採購幻象戰機兩型飛彈的非法佣金求償，目前還在與法方打仲裁官司，唯幻象戰機的非法金部分，我方已勝訴，法方於2017年12月賠償，款項並已匯台，軍方已全數繳庫結案。

至於法方賠償金額，外電報導約80多億元，唯軍方未曾公布。事實上，有關我打贏幻象戰機佣金仲裁案一事，軍方相當低調，並未宣揚，也未發布新聞稿，與2011打贏拉法葉艦佣金仲裁官司，法方賠償253億元，政府高調宣布的作為不同。

空軍表示，有關幻象戰機及飛彈採購案製造商涉違約支付佣金案，空軍業已聘請法律顧問依採購合約及事證，自2012年起向國際商務仲裁法院聲請仲裁，均獲勝訴。

空軍強調，幻象戰機佣金，已於106年12月匯還；另飛彈案部分，法商認為仲裁賠償金涉有「雙重受償」疑慮，向法國法院聲請「假扣押」暫停返還，現正由空軍專案律師進行訴訟，並持續透過各種法律途徑，確保我國最大權益。

(中時 )