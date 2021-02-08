雖然印度與中國已就拉達克東部對峙問題進行9輪軍事指揮官會談，但印度國安單位和軍方指控，中國在中印實際控制線作為沒有降溫跡象，反增加砲兵、飛彈等部署。

印度斯坦時報（Hindustan Times）今天引述印度國安規劃人員及印度陸軍指揮官指出，中國人民解放軍在3488公里的中印實際控制線並沒有軍事降級跡象，並在中印實際控制線3個地區加強砲兵、榴彈炮和飛彈部署，且在拉達克東部班公湖北岸4指到7指地區重新部署且增加兵力，還構築防線護牆。

印度國安規劃人員表示，解放軍不但在班公湖北岸地區修築新防線護牆，還在南岸一帶靠近中印實際控制線82公里的西藏阿里地區革吉縣獅泉河軍營，部署35輛重型軍車和4輛83式152公釐自行加榴炮（PLZ 83）。

印度軍方1月也在距離中印實際控制線90公里的西藏日土縣日土鎮（印度稱Rudok）監視設施附近，觀測到解放軍進一步在當地部署重型軍車、重型裝備和構築新的建築工事，包括新的4個營帳和部隊居住區。

日土鎮和獅泉河都位於阿克賽欽地區（Aksai Chin），目前由中國占領並大部分劃入新疆，一小部分劃歸西藏，但印度主張是克什米爾的一部分，印度擁有主權，也是中印邊界西段雙方有主權爭議的部分。

沒有具名的印度陸軍指揮官指出，班公湖北岸第4到第7指之間，解放軍的部署少量增加，包括新的防禦工事和新的部署。

印度指控，中國部隊去年5月5日對班公湖北岸第4指發動「侵略」行動，導致中印實際控制線的軍事緊張局勢升級。

印度一名軍官表示，解放軍去年12月下旬也布署更多火力和部隊加強在斯潘古爾湖（Spanggur Tso）附近的陣地。解放軍一直在拉達克中印實際控制線1597公里處一帶進行長期部署，而斯潘古爾湖附近的防禦工事目的在支持丘舒爾（Chushul）地區摩爾多加里遜（Moldo Garrison）營區的優勢，而印度部隊則占領凱拉西區（Kailash Ranges）的戰略高地。

印度軍方說，距離印度邊界228公里的西藏拉薩解放軍軍營也調來地對空飛彈部署。這主要是中國擔心西藏腹地遭印度空軍攻擊，因此在整個中印實際控制線一帶地區主要城鎮都部署地對空飛彈和高射炮。

此外，印度指控，中國也在中印實際控制線中段普勒克（Lipulekh）通道興建新的軍事掩體，又在距離印度與中國、不丹三角匯集處僅23公里的魯賓卡（Rubinkha）軍營部署PHL-03自行火箭炮，引起外界關注。

在中印實際控制線東段橫跨印度阿魯納查省（Arunachal Pradesh，中國稱為藏南）魚尾（Fish Tail）地區、中國和緬甸的三角匯集處，印度指控中國也在此強化諜報活動。（編輯：陳惠珍）1100208

(中央社)