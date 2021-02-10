美國空軍幾乎已經確定會量產F-15EX，因為在美國政府主要合約網站(Federal Opportunities notice,FBO)上，已出現美國空軍的通知宣告，表示將購買461具安裝在F-15EX戰機的發動機和相關零附件。

防衛部落格(Defense Blog)報導，在2月5日的FBO通知中，美國空軍生命週期管理中心（AFLCMC）宣布，將購買多達461具航空引擎的計劃，交貨時間為2023年10月至2031年6月。

新型F-15EX被俗稱「魔改版打擊鷹」，是世界著名的F-15鷹式戰機的最新版本，由F-15E打擊鷹為基礎，進行最新設備的升級，包括更好的航空電子設備和空用雷達，更強大的武裝掛載量，空對空飛彈的掛載總數從原來的10~12枚，提升到24枚。

波音公司表示，F-15EX將取代美國空軍機隊中最古老的F-15C/D戰機。

2020年7月，美國空軍與波音公司簽訂了第一批8架F-15EX的合約，這8架具有測試機的身份，未來的潛在訂單至少144架。

2020財政年度預算中，批准了8架F-15EX，而2021財政年報則有12架。

Boeing F-15EX First Flight

首架F-15EX戰鬥機，於2月2日完成了首飛，它進行了90分鐘的試飛，一切順利。

額外解說，F-15EX使用的是通用動力F110-GE-129型引擎，而先前美國空軍的F-15機隊，F使用的都是普惠F100系列引擎，包括F100-PW-100與F100-PW-220型。而通用F110有更大的推力，也已經足夠穩定，可靠度也不錯，早已安裝在在南韓F-15K、新加坡F-15SG的身上。

(中時新聞網)