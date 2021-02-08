殲16戰機。空軍提供。

空軍今夜發布共機動態，今夜有2架殲-16機進我西南空域，空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。

近日共機夜間亦進我西南空域，其中，1日31日，有2架殲-11機；1月28日，有2架殲-10機；今夜則是殲-16機。

(中時 )