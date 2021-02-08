共機2架殲-16夜間進我西南空域 空軍廣播驅離 22:182021/02/08 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 殲16戰機。空軍提供。 空軍今夜發布共機動態，今夜有2架殲-16機進我西南空域，空軍派遣空中兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 近日共機夜間亦進我西南空域，其中，1日31日，有2架殲-11機；1月28日，有2架殲-10機；今夜則是殲-16機。 國4豐潭段潭子交流道橋梁完工 環中東路2／9午後恢復通行 娃娃機台台主起爭執 兄弟押人亂棒打死人 (中時 ) #2架 #西南空域 #今夜 #共機 #空軍 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 海軍退將嘆 幻象佣金比拉艦多 04:102021/02/08 焦點要聞 沃旭大彰化東南風場環差小組審查 闖關成功 18:012021/02/08 財經 擴增艙位 海運四天王添新船 04:102021/02/08 財經要聞 董事長胡永進致力研發 連蘋果也埋單 04:102021/02/08 企業經營 Clubhouse遭陸突襲性禁用 邀請碼在淘寶下架 20:452021/02/08 國際 朱宇謀愛旅行車 結合豪華感與大空間 04:102021/02/08 時尚消費 浩子出難題逼許富凱 反被感動掉雞皮 15:082021/02/08 娛樂 中美定位競合關係 有利習拜通話 04:102021/02/08 產業財經 大連外海 執行軍事任務近2個月 04:102021/02/08 產業財經 桃園2月10日起 長照機構恢復訪視 04:102021/02/08 地方新聞 少見6次才過關 大彰化東南離岸風電環差今初審通過 18:592021/02/08 生活 政治熱門新聞 最新縣市長施政滿意度 侯友宜居冠 最後一名出乎意料 - 政治 【選2024】趙少康最強對手是他？最新民調曝光 - 政治 滿意陳時中處理桃醫嗎？最新民調跌破眼鏡 - 政治 陳時中解封桃醫後 沈富雄斷言台灣最後結局 - 政治 【選2024】趙少康選總統內幕曝光 沈富雄爆他心中真實盤算 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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