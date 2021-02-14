台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警。（圖／蔡姓網友提供）

北市忠孝東路大樓火警 濃煙狂竄天際 警消急搶救中

台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警，現場黑色濃煙不斷大量竄出，一時之間下方道路煙霧瀰漫，警消已獲報趕抵現場，現正搶救中。民眾看見濃密煙霧紛紛嚇傻，周圍交通一度大打結。

據了解，台北市消防局共出動20台水箱車及雲梯車2輛、特種車3輛及救護車3輛前往救援，所幸至今未傳出人員傷亡，起火原因由警消調查中。大樓下方的餐廳緊急疏散店內正在用餐的顧客，共有75人疏散，未傳出人員傷亡。

台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警。（圖／記者林偉信翻攝）

(中時新聞網)