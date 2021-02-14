北市忠孝東路大樓失火濃煙竄天 28台消防救護車急救援 14:092021/02/14 中時新聞網 宋原彰 、中時、 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警。（圖／蔡姓網友提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警。（圖／蔡姓網友提供） 北市忠孝東路大樓火警 濃煙狂竄天際 警消急搶救中 訂閱影音： 中時新聞網 台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警，現場黑色濃煙不斷大量竄出，一時之間下方道路煙霧瀰漫，警消已獲報趕抵現場，現正搶救中。民眾看見濃密煙霧紛紛嚇傻，周圍交通一度大打結。 據了解，台北市消防局共出動20台水箱車及雲梯車2輛、特種車3輛及救護車3輛前往救援，所幸至今未傳出人員傷亡，起火原因由警消調查中。大樓下方的餐廳緊急疏散店內正在用餐的顧客，共有75人疏散，未傳出人員傷亡。 台北市忠孝東路、光復南路路口今日（14日）一處大樓頂樓下午1時30分許傳出火警。（圖／記者林偉信翻攝） 北捷善導寺站月台電扶梯起火竄濃煙 緊急滅火疏散乘客 台南6死車禍同路段又傳小貨車自撞 網友：捉交替 (中時新聞網) #大樓 #濃煙 #警消 #搶救中 #現場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 身價千億老闆娘張庭發紅包超厚 網猜這金額 員工打臉：太小看她 21:202021/02/11 娛樂 性侵犯出獄成變態 全台首例偵查中裝電子腳鐐監控 16:272021/02/12 社會 嘉義14歲少年凌晨無照騎車自撞 頭破腦漿四溢身亡 10:352021/02/14 社會 竹市東大高架橋疑車速過快自撞護欄 駕駛卡車內慘死 12:532021/02/13 社會 嘉義婦人失蹤5天 大年初二尋獲成冰冷遺體 19:462021/02/13 社會 社區大樓私藏92公斤爆竹遭罰 業者不開門還嗆：我認識議員 12:322021/02/11 社會 佯稱兌換人民幣 高雄男噴辣椒水搶8萬遭逮 13:132021/02/13 社會 北市59歲男下計程車跌坐地 慘遭2車輾過爆頭亡 07:402021/02/13 社會 南投埔里鬧區傳槍響 男子談判口角遭1槍擊斃 2匪駕車逃 17:322021/02/13 社會 看屋筆記：中山區中山金澤(個案＋價格分析) 09:002021/02/12 建案開箱-台北 盧秀燕發表除夕談話 展望2021團結抗疫 14:552021/02/11 政治 社會熱門新聞 老外網紅揭台灣人「5大壞習慣」：超沒禮貌 - 社會 初一搶廁所領千元紅包 他曝家中驚人習俗：阿嬤會聞味道 - 社會 北市忠孝東路大樓失火濃煙竄天 28台消防救護車急救援 - 社會 台南傳直播主被綁 遭上銬凌虐2天付60萬脫身 - 社會 多金直播主遭擄內幕 不甘女友被睡人財兩失 怒找角頭喬事押人凌虐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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