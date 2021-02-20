汐止康寧街瓦斯漏氣 道路封閉找洩漏口 16:132021/02/20 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消防人員拉起水線，灑水降溫防護。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 消防人員拉起水線，灑水降溫防護。（王揚傑翻攝） 今（20）日下午1時30分許，新北市汐止區康寧街623巷內民眾發現瀰漫瓦斯味，立即向警、消報案，消防人員到場檢測，在柏油路上1小孔處，測得瓦斯濃度1萬PPM（警戒值為5萬PPM以上），上下游6公尺處瓦斯濃度測值為0。 警方現場進行管制，2線道全數封鎖警戒，消防人員則同步噴灑水霧防護，目前瓦斯公司人員已到場尋找洩漏口。 千呼萬喚 屏東原百貨母親節前開幕 富邦醴仁 瞄準仁愛路換屋需求 (中時 ) #瓦斯 #康寧街 #洩漏 #消防人員 #到場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 男摔落2米深田埂面趴哀號 警循聲救援無助男子 09:092021/02/20 社會 蘇揆視察基隆河濱自行車道 斥資1.8億串起新北、基隆 16:092021/02/20 生活 台鐵南港都更案 慧榮科技搶下 04:102021/02/19 財經要聞 彰縣新春3起火警 鍋具燒乾冒煙差點GG 16:052021/02/19 寶島 社區住戶走廊樓梯堆雜物妨礙出入，最少罰4萬元 09:312021/02/20 區域情報-台北 街頭舉牌徵炮友被逮 無對價沒事 04:102021/02/20 社會新聞 暴雪襲美國奪70命 居民先是沒電如今缺水 16:072021/02/20 國際 鄭爽爭扶養權案22日首對決 傳連外送平台都封殺她拒送餐 16:122021/02/20 娛樂 空氣品質明起拉警報 環保署協調國企減排 14:312021/02/19 財經 影／馬大姐、羅智強送愛心 發2600個餐盒助街友 11:532021/02/18 政治 中山高基隆端火燒車 火球吞噬9人座汽車 2人逃死劫 19:372021/02/19 社會 社會熱門新聞 女大生反穿學士服超火辣！ 炸裂南球＋邪惡身材網暴動 - 社會 155萬買341萬A7 奧迪經理以員工價轉賣套利 下場慘了 - 社會 人妻找性感辣妹與老公3P 嗨完竟出現超慘後遺症 - 社會 忍者400抵不過彰化139線死亡彎道 騎士壓車28萬化成火球 - 社會 海巡最強特勤教官蔣爭台 東南沙巡護中途驟逝艦上 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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