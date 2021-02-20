消防人員拉起水線，灑水降溫防護。（王揚傑翻攝）

今（20）日下午1時30分許，新北市汐止區康寧街623巷內民眾發現瀰漫瓦斯味，立即向警、消報案，消防人員到場檢測，在柏油路上1小孔處，測得瓦斯濃度1萬PPM（警戒值為5萬PPM以上），上下游6公尺處瓦斯濃度測值為0。

警方現場進行管制，2線道全數封鎖警戒，消防人員則同步噴灑水霧防護，目前瓦斯公司人員已到場尋找洩漏口。

(中時 )