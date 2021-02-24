汐止區長陳健民24日在市政會議報告汐止市政建設進度。（葉德正攝）

汐止發展潛力無限，汐止區長陳健民24日在市政會議專案報告汐止市政建設，汐止16處公有停車場，基隆河以北僅1處，盼市府協助將金龍市場旁機關用地釋出，協助地方解決停車需求。

陳健民表示，目前汐止有許多建設如火如荼進行中，公八公園目預計3月完成建設，明年3月完工，透過與公三土地交換，公八公園街廓更加完整。

汐止重要景點除金龍湖外，白匏湖是許多在地人才知道祕境，陳健民表示，目前周邊已陸續發展出許多水上運動與休閒農場，國防部有意釋出第三庫區，加上國產署8.1公頃土地，在兼顧地方生態與空間規劃情況下，可望成為汐止「駁二」。

陳健民也說，台電南港一次變電所就位於汐止市中心，目前正展開屋內化改建計畫，預計可釋出1萬1665坪土地，地方都相當期待。

侯友宜說，汐止區有很多風景名勝，面積僅次於金龍湖的白匏湖，「交通非常方便，下交流道，3到5分鐘就到，風景非常的漂亮」，盼把白匏湖變成一個兼具旅遊文化的生態環境。

(中時 )