台南爆發黑幫火拼，造成角頭陳建文及貼身心腹王重傑兩死，讓警方顏面無光，聲稱要下定決心大力掃盪黑幫勢力，但本刊調查，台南黑道勢力確實會因為陳建文橫死後，出現微妙變化，警方掃蕩的勢力方向，也會影響台南黑幫的版圖變化。
熟知地方人士表示，陳建文身亡後，使得原本他與黃姓、林姓等三大角頭的平衡立刻缺了一角，外傳地方黑幫正在重新洗牌，近日網路還出現一篇分析文，直指陳建文過去是五期茶行實際話事人，然而，本刊實地訪查，並未有五期茶行這個行號。
該爆料文說，以陳建文為首的犯罪集團，曾因販毒、砸店、暴力滋事等案件遭警方逮補，當時還扯出其中一名成員是某中高階警官的兒子，「連警官的兒子都加入犯罪集團，你覺得陳建文跟警察關係會差嗎？」
後來該名警官出面澄清，兒子是一時誤入歧途，去年出獄後已經好好在工作，就和建文沒瓜葛，不希望再被拿出來做文章。
此外該爆料文還透露，黃姓角頭綽號「寸尺」，早期靠走私軍火起家，出獄後當選里長，選上安平里長聯誼會會長，成立慈善團體，近年因身體不適已不如當年威風。
林姓角頭綽號「土雞」，原本是黃姓角頭的小弟，後來自立門戶，近年已經洗白從政，經營水產餐廳，事業興隆，但外傳他將參與3月間的漁會選舉，此文看似爆料黑道生態，但其背後用意實在耐人尋味。
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(中時新聞網)
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