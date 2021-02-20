新北市消防局國光分隊與警察局國光派出所共構廳舍20日落成啟用，新北市長侯友宜今到場主持祈福祝禱及揭牌啟用儀式時表示，期許未來警消同仁能腳踏實地，以嶄新廳舍繼續為民服務，保障市民安全。

侯友宜表示，消防局國光分隊與警察局國光派出所共構廳舍位於中和，緊鄰板橋、永和及土城區，提供救災救護及治安維護，勤務繁重，希望未來在更新穎、舒適的備勤及辦公環境下，同仁能提升服務效能，繼續認真踏實、為民服務。

消防局指出，本次新建廳舍總樓地板面積4480平方公尺，為1幢地上4層、地下1層建築物，由消防局國光分隊與警察局國光派出所共構，具備消防救災車庫、警消辦公室及備勤空間。

消防局表示，新北市警消廳舍現已完成10處消防分隊及派出所的落成、啟用，目前還有5處廳舍包括第五大隊中隊暨車輛保養中心、萬里分隊分隊、坪林分隊及市民活動中心新建工程、警察局蘆洲分局暨三民派出所、消防局第七大隊中和中隊暨分隊興建中，另有5處消防局鳳鳴分隊、淡水分局新市派出所淡海捷運分隊、消防局淡海分隊、警察局鳳鳴派出所、成州派出所、廣福派出所規畫中。

(中時 )