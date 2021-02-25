元宵節將屆，台中市南區國光里連續22年，每年在元宵節晚上舉辦「提燈籠踩街」活動，今年因疫情影響喊「卡」，國光里長陳雅惠為不讓民眾失望，決定提前於24日晚間在南區正義街里活動中心前發送「牛年紙雕燈籠」小提燈，讓民眾動手自行組裝。

國光里長陳雅惠表示，國光里元宵節晚間提燈籠巡里祈福活動，今年邁入第22年，已經成為地方重要民俗活動，不過，今年因配合防疫規定，停辦活動。

為不讓里民失望，里長陳雅惠與民進黨市議員邱素貞，母女攜手自掏腰包，購買牛年創意紙雕小提燈，提前於24日晚免費發放，現場還提供爆米花與糖果餅乾，與民眾分享佳節歡樂氛圍，許多小朋友都開心笑不攏嘴。

南區國光里民開心說，身為當地里民好幸福，可以拿又可以吃。有的小朋友說，超級愛吃爆米花，實在太棒了。市議員邱素貞則希望疫情趕快過去，明年元宵節大家可以一起歡樂提燈籠遊行大街小巷。

(中時 )