新北市長侯友宜今（26日）上午視察安坑輕軌車站、機廠施工進度。（葉書宏攝）

新北市政府今年停辦平溪天燈節，也影響當地商家生計，今（26日）適逢元宵節，新北市長侯友宜表示，以防疫優先，然後如何在防疫的過程當中，讓經濟能夠以新型態的生活方式平衡的往前走。

侯友宜表示，防疫為優先，很多的觀光休閒旅遊的產業受到影響，謝謝大家能夠共體時艱，市長也是很希望防疫趕快把它做好，疫情快速的通過，然後能夠大大方方過新生活。

但是現階段確實還是在防疫的緊張時刻，必須面對的一定以防疫為主，然後如何在防疫的過程當中，讓經濟能夠以新型態的生活方式平衡的往前走，必須要體諒商家並支持商家。

侯友宜強調，如果防疫做到位，能夠適當保持一個人潮，都樂觀其成，過程當中大家還是給商家滿滿的支持，平溪天燈雖然沒有辦法在元宵節來放，已經要求觀旅局在防疫做到位下，疫情舒緩過程當中，再找一個最適當的時機再來施放天燈。

此外，帶動更多的人潮到觀光景點來消費，這段時間也許沒有放天燈，不過沒關係再轉變個形式，如何在山林之間，在人潮儀表板的掌控底下，能夠安全防疫又兼具觀光休閒，大家一起努力。

(中時 )