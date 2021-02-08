高雄71歲宋姓婦人疑似年邁反應較慢，開車打著前進檔、誤踩油門，車頭便衝進店內，貨物被撞得散落一地，所幸無人傷亡。（高市警三民二分局提供／洪浩軒高雄傳真）

高雄71歲宋姓婦人8日中午12時50分許，欲前往三民區全聯金獅湖店購物，駕車抵達店外的停車場後，準備倒車停進停車格，沒想到宋婦疑似年邁反應較慢，打著前進檔、誤踩油門，車頭便衝進店內，貨物被撞得散落一地，所幸無人傷亡。

據了解，警方獲報後立即趕往現場，宋婦被救出後並無受傷，對她進行酒測，也無酒精反應，但店內顧客受到驚嚇，有微小擦傷，並無大礙無送醫，店家表示，事後將會向駕駛求償。

一輛轎車疑似因失控，竟直接「整台車」衝進超商內，導致現場貨品四散。（圖／翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

一名網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，一台轎車日前「整輛車」衝撞進全聯超市內，車輛停在超市入口內的陳列區，現場貨物四散、架上物品幾乎全倒，一名穿著制服的店員則在旁看似匆忙走動善後；原Po看到此畫面後，開玩笑地說「請支援收銀」。

許多網友看到照片後紛紛開玩笑留言，「你幹嘛攻擊我的村莊」、「標題應該改成『請支援收屍』」、「買這麼多，直接開車進來載」、「支援真的來了」、「車主表示，沒戴口罩只好得來速了」、「真的把超市當得來速？」「都給我直接搬上車。我趕時間」、「這是整車開進去搬好搬滿的概念嗎？」「這應該是要支援打掃了吧」。

(中時新聞網)