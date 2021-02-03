北市陳姓慣竊上月22日趁著屋主呼呼大睡，侵入迪化街住宅偷走謝男外套、錢包內的1萬元，警方獲報後展開調查，發現陳嫌案發後搭捷運離開，還在車廂內抽菸被捕，警方清查後，又發現陳嫌3天前又涉及超商竊盜，得手口香糖、蠻牛等飲食，訊後依竊盜罪嫌送辦。

46歲陳姓嫌犯平時就會順手牽羊，成為鄰里間頭痛人物，22日凌晨4點多，侵入迪化街一處民宅2樓，偷走謝姓被害人的外包、皮夾，得手1萬多元現金，並從大門大搖大擺離開。

警方根據謝男的報案資料，認定陳男涉有重嫌，但他犯案後在街道上閒逛，警方一時找不到人，但根據監視器畫面，鎖定他進入捷運站，拼湊逃逸路線時，捷運警察隊通知，晚間9點多有人在車廂內抽菸，此人就是犯案的陳嫌。

警方更查出，陳男肚子餓時，就會將超商當成自己家，隨手拿走貨架上的物品，並查出19日凌晨，在歸綏街超商偷走口香糖、檸檬茶、巧克力以及蠻牛，沒付錢就離開。陳被捕後身上身無分文，卻也無法交代1萬元下落，警方訊後依竊盜罪嫌法辦。

(中時 )